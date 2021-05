Piirangud jätkuvad: valitsus toetas piirangute pikendamist mai keskpaigani

Järgida tuleb piirangud, mis kehtivad sise- ja välistingimustes sportimisele, noorsootööle, huvitegevusele- ja haridusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele. Samuti on piiratud spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist. Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad peavad olema külastajate jaoks suletud, välja arvatud juba varasemalt sätestatud erandid. Avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid ning meelelahutusteenuse osutamine sisetingimustes ei ole lubatud. Välistingimustes on see lubatud, kui tagatakse, et osalejate arv ei oleks suurem kui kümme inimest rühmas ja osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 150 inimest. Kell 21-6 ei ole need tegevused ja üritused lubatud.