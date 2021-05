„Väga vajalik on suurendada toetusi, mis lähevad otseselt regionaalarengusse ja aitavad vähendada piirkondlikku ebavõrdsust. Täna on selleks summaks planeeritud 219 miljonit eurot, mis on 30 miljoni võrra väiksem kui eelmisel rahastusperioodil. Sellele numbrile tuleb lisada täiendavad 350 miljonit eurot ja suunata see raha ainult töökohtade loomiseks väljaspool suuremaid linnu ja sealse ettevõtluse toetamiseks,“ ütles sotsiaaldemokraatide nimel riigikogus kõne pidanud Läänemets. Ta tõi välja, et praegu luuakse kaks kolmandikku rahvuslikust rikkusest Tallinnas ja Harjumaal. Sellist olukorda on võimendanud euroraha jagamise reeglid, mis teisalt on suurendanud regionaalseid lõhesid.