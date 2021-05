Riigiinfo telefoni 1247 haldav Häirekeskus on spetsialiseerunud teadete vastuvõtmisele ja info edastamisele ning omab vajalikke tehnilisi lahendusi. 2021. aastal koondas Häirekeskus kõik hallatavad info- ja abitelefonid ühtse riigiinfo telefoni 1247 alla. Ühtset numbrit on lihtne meeles hoida, see on üks number, kuhu saab helistada ööpäev läbi. Numbrile 1247 helistamine on tasuta. Teateid saab edastada ka e-posti kaudu aadressile 1247@1247.ee.