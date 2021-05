Hea sõber!

Kas Sa oled kunagi rääkinud inimesega, kelle hing on nii suur, et täidab kogu ruumi? Täna tahaksin alustada ühest sellisest kohtumisest. Nimelt korraldame sõpradega Tallinnas kakskeelseid vestlusõhtuid. Külalised on täiesti seinast seina: alates sportlastest ja toitumisnõustajatest ning lõpetades lavastajate ja filosoofidega. Umbes poolteist aastat tagasi käis külas ka dissident ja vabadusvõitleja Lagle Parek. Kui ma teda intervjueerisin, siis mõistsin, et minu ees on täiesti erakordne inimene. Keegi, kelle julgus ja vankumatu truudus oma südametunnistusele panevad ajaloo rattad liikuma.

Lagle Parekil ei olnud kerge elu. Kogu ta pere sai nõukogude repressioonide all kannatada. Ent mõistes täielikult, mida režiim oma vastastega teeb, otsustas ta ikkagi selle vastu mässata. Lagle Parek asus võitlema Eesti vabaduse eest sügaval stagnaajal, mil vähesed uskusid, et taasiseseisvumine üldse kunagi võimalikuks saab. Ta sattus 1983. aastal vangi, sai sealt välja, pärast tuli Hirvepark ja ERSP. Me kõik teame, kuidas see lugu lõppes: tema ja ta mõttekaaslased võitsid.

Juba alguses mainisin, et vestlus Lagle Parekiga – nagu ka iga teine vestlus, mida me korraldame – oli kakskeelne. Meie publikusse satuvad sageli inimesed, kes on alles hiljuti Eestisse tulnud või ei saa mingil muul põhjusel eesti keelest kuigi hästi aru. Seega tõlgime kõik eesti emakeelega kõnelejad vene ja vene emakeelega kõnelejad eesti keelde. Üldine reegel on see, et eestikeelsete kõnelejate puhul on publikus eesti ja vene emakeelega inimesi enam-vähem võrdselt, eestlasi ehk natuke rohkemgi. Tol õhtul, mil Lagle Parek meiega rääkima tuli, oli tasakaal kadunud. Suureks üllatuseks avastasin ürituse järel inimestega rääkides, et kõik ruumisviibijad olid venekeelsed. Ahjaa, veel oli kohal üks äsja Gruusiast saabunud paar, kes juhuslikult meie Facebooki reklaamile sattus.

Kuidas Sulle tundub, kas see on tavapärane pilt? Puhta venekeelne publik, kes kuulab okupatsioonivastasele võitlusele elu pühendanud eesti naise mõtteid ja mälestusi. Hakkasin isegi sellele küsimusele mõtlema – on siin üldse midagi tähelepanuväärset või mitte? Tegelikult ei ole. Kui tullakse kokku huvipakkuvale üritusele, kuulatakse äärmiselt põneva elulooga esinejat, suheldakse ja juuakse kohvi, siis keegi ei mõtle sellistele kategooriatele, nagu rahvus või emakeel. Mul on lihtsalt korraldajana komme teatud statistikat pidada, aga tegelikult see pole tähtis. Antud eristus ei eksisteeri füüsilises ruumis, kus me saame näost näkku suhelda ja üksteisele naeratada. Aga meie peades on see vägagi reaalne. Me kõik veendume selles juba pühapäeval. Siis on jälle 9. mai ja kogu meediaruum on jälle täis pilte Georgi lindikestest, punalippudest ja Aljoša monumendist… Valu, ebaõiglust ja mitmetimõistetavusi täis ajalugu kerkib taas pinnale ning me kõik läheme jälle mõneks ajaks tülli…