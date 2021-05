Siberis sündinud Hilda Lepikul (89) on kolm last, üheksa lapselast, 19 lapselapselast ja kolm lapselapselapselast. Kuigi elu on teele veeretanud hulga katsumusi, leiab Hilda möödunule tagasi vaadates, et muretsemisel pole mõtet ning elus viib edasi rahulik ja sihikindel toimetamine.