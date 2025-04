Paide koolitüdruk kirjutas noorsooromaani

Noorteromaan «Kõigest teismelised» valmis Marial koolis loovtööna. Kes arvab, et see on lihtlausetest ja otsekõnest koosnev lapselik pilk tänapäeva­ noorte ellu, mis on koolitöö tarvis linnukese kirja saamiseks ja kuidagimoodi paberile pandud, see eksib.