Unustusehõlma vajunud Karinu sinine klaas tõuseb hinda

Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskus on koostanud näituse Karinu klaasikojas kümme kuni kakskümmend aastat tagasi valminud esemetest, mille autor on Ants Leinberg. FOTO: Dmitri Kotjuh

Järvalaste kodudes peitub palju siniseid klaasesemeid, mis on aastate eest kingiks või auhinnaks saadud. Selle väärtust pole ehk seni hinnata osatud, sest omal ajal liikus Karinu klaasi nii palju, et see peideti kapinurka ära. Nüüd on aeg klaasimeister Ants Leinbergi originaallooming välja otsida, sest selle erilisus hakkab alles esile tulema ja väärtus tasapisi suurenema.