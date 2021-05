Indrek Neivelt: päris rohepööre ehk maheriik

Sõidad autoga maha kokku kümme-viisteist kilomeetrit. Kütust kulub, auto kulub, pood saab raha, tootja, jäätmete ümbertöötleja ning ka riik. SKT muudkui kasvab. See on pealtnäha kõigile kasulik.

Ma saan aru, et pärast rohepööret sõidaksin ma elektriautoga. Või toodakse kaup mulle ise koju kätte. Elektriautoga loomulikult. Kõik muu oleks sama? Aga sõidaks tihedamini, kuna majanduskasv saavutatakse ikka nii, et me sagedamini uusi pirne ostaksime.

Elektripirnid on vaid üks näide. Sama on riiete ja muu kaubaga. Kui kingad või riided peaksid vastu kauem, siis ei oleks nii palju ostmist. Kui poleks ostmist, poleks inimestel jällegi tööd, riigil maksulaekumisi ega majanduskasvu. Loodusele oleks parem, aga majandusele halvem. Aga meie räägime ju kogu aeg, et majandus peab kasvama ja kasvama. Ja muretseme siis, kui majandus ei kasva.

Võtame näiteks toidu. Me sööme toitu, mille mineraalide ja vitamiinide osatähtsus on oluliselt langenud. Näiteks õunte C-vitamiini sisaldus on aastatega vähenenud isegi viis korda. Oluliselt on langenud ka teiste puu- ja köögiviljade mineraalide ning vitamiinide sisaldus.

Kui vanasti öeldi, et "one apple per day keeps doctor away" (üks õun päevas hoiab arsti eemal), siis arvestades vitamiinide langust õuntes tuleks öelda, et "five apples per day keeps doctor away" (viis õuna päevas hoiavad arsti eemal). Ja mõne aja pärast, arvestades praeguseid trende, juba kilo õunu päevas.

Kui puu- ja köögiviljades on vähenenud mineraalide ja vitamiinide osatähtsus, siis näiteks lihas ja ka piimas on kasvanud antibiootikumide ja steroidide hulk. Sellest me eriti tihti ei räägi. Jah, vahetevahel on üks-kaks artiklit, kuid siis tuleb kohe uudistelaviin peale ja see teema kaob kusagile kaugele ajalukku.

Ja nii me muudkui sööme ja sööme rohkem ning võtame toidule lisaks vitamiine ja mineraale. Ja majandus muudkui kasvab ja kasvab.

See kõik on ju üks suur enesepettus. Me teame, et me sööme aina ebatervislikumat toitu, aga me lepime sellega.

Viimasest Tervise Arengu Instituudi aruandest selgub, et üle poolte Eesti meestest on ülekaalulised. Täpsemalt on see protsent isegi 62,3. Kümme aastat tagasi oli 53,6 protsenti. Meie, meeste, vööpiirkond on seega see koht, kust meie majanduskasv välja paistab. Kuhu me edasi areneme? Kas ülekaalulisi peaks olema 90 protsenti? Või koguni sada protsenti?

Kas majanduskasv on ikkagi kõige tähtsam näitaja mõõtmaks ühiskonna edukust?

Kas me ei võiks öelda, et nii nagu vöö ümbermõõt ei pea kogu aeg kasvama, ei pea kasvama ka majandus.

Teeks päris rohepöörde

Me peaks rohepöörde juures loobuma majanduskasvu eesmärgist. Me peame rääkima kvaliteetsest elust. Tervena elatud aastatest.