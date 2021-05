Alanud looduskaitsekuul on tähelepanu looduskultuuril

"Eestlasi on kutsutud küll metsa-, küll mererahvaks. Paljudel meist on hingele armas koht looduses, neid kohti külastades ja austusega koheldes kannamegi endas looduskultuuri," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder looduskaitsekuule mõeldes. " Terve mai ja tükike juunitki on täis erinevaid harivaid ja põnevaid üritusi, mis meie kõigi maailmapilti veelgi avardavad. Kõige selle keskmes on juubelit tähistav Lahemaa rahvuspark."

Tänavuse looduskaitsekuu tunnusmõte on “looduskultuur ühendab”. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk selgitas, et sellega on soov meelde tuletada, et meie kultuur ja loodus on ühe mündi kaks külge. “See hoiab ja ühendab meid. Ja meie peame neid mõlemaid hoidma. Meie kultuuripärand on kujunenud mitmete inimpõlvede kestel mõjutatuna just paikkonna looduslikest oludest,” rääkis Leelo Kukk.

Ilmestamiseks, kui erinevad ja samas ka sarnased me oleme, valmis Keskkonnaametil looduskaitsekuu plakat. Sellel on kujutatud meie kultuuripärandile ja loodusele iseloomulikke sümboleid Eesti kaardil ning suitsupääsukese laulu üleskirjutust eri paigus. Meie rahvuslind laulab igas paigas sama laulu, ometi on eri kihelkondades Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatud regilaulu sõnad nii erinevad. Nõnda laulab pääsuke pesa ehitamisest Vilsandil, särgi õmblemisest Karulas ning pükste pesust Alutaguse kandis.

Looduskaitsekuu matkad algavad koostöös loodusturismi ettevõtjatega juba sel nädalal ja toimuvad Eesti eri paigus kuni looduskaitsekuu lõpuni. Keskkonnaameti matkadel 22. ja 23. mail oodatakse huvilisi rahvusparkidesse ja Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale Hiiumaale. Kõikidele matkadele on vajalik eelnevalt registreeruda, sest kohtade arv on piiratud ning järgida tuleb COVID-19 piirangutest tulenevaid reegleid.

Looduskaitsekuul kuulutatakse välja pärandniitude jäädvustamise fotovõistlus “Elu on lill - pärand niidul”, millega kutsume märkama, jäädvustama ja jagama Eesti looduse elurikkust. Fotokonkurss kestab septembri lõpuni.

Maikuu lõppu ja juuni algusesse jääb Lahemaa rahvuspargi 50. sünnipäeva tähistamine. Lahemaa ootab külalisi 29. mail, kui juubelipidustused jõuavad rahvuspargi küladesse. Ilmub raamat “Väärtuslik Lahemaa” ning 31. mail ja 1. juunil toimub Palmses Lahemaa rahvuspargile pühendatud teaduskonverents, mida saab jälgida ka veebiülekande vahendusel.

Tutvu looduskaitsekuu sündmustega Keskkonnaameti kodulehel.