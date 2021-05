Naiskodukaitse koormusmatka hakati korraldama 1997. a suvel Erna retke eeskujul. Aja jooksul on täienenud nii varustuse nimekiri kui ka rajal sooritatavad ülesanded. Kaks ööpäeva kestva sõjalis-sportliku luurevõistluse jooksul kontrollitakse osalejate sõdurioskuseid ja -teadmisi, lisaks pannakse proovile võistlejate füüsiline ja vaimne tugevus. Tänapäevaste koormusmatkade lõpetajatega sarnaseid emotsioone ja mälestusi jagavad ka esimesel koormusmatkal osalenud võistlejad. Naiskodukaitsja Riina Kütt meenutab, et esimesel koormusmatkal osales kolm võistkonda: Rapla, Tartu ja Harju-Tartu segavõistkond. Võistlus oli raske ka toona: rajal oldi järjest kaks ööpäeva ning ilmad olid hästi vihmased ja külmad, kaasas pidi tassima suurt raadiosaatja kasti. “Puhkepausi ajal magasime neljakesi maa peal, matte ei olnud. Üks telkmantel oli all, teine peal ja saapad pea all. Korraga keerasime külge - üksteise vastas olime, et ära ei külmuks,” meenutab Kütt.