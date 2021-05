Juba mitu päeva on koolijuhid, õpetajad ning lapsed ja lapsevanemadki elanud teisipäeva ootuses, sest teada on, et just teisipäeviti arutab valitsus koroonaviirusega seotud piiranguid ja nende leevendamist. Sel teisipäeval otsustati, et järgmisest nädalast pääsevad taas kõik lapsed kooli – mida arvavad sellest otsusest Järvamaa koolijuhid?