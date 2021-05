Kuhu ja kuidas edasi! Äkki aitaks meid edasi 3000 visiooni? Aga kas alati peab just olema visioon selle sõna tohutus gigantses mõistes, mis elu edasi viib? Või sõna projekt? Kui suursuguselt see kõlab – projekt. Kunagi tegi ansambel lihtsalt uue loo valmis, tänapäeva ansamblitel on projektid. Omaette lugu on visiooniga projektiga. Nagu näiteks Eesti Energia suured õlitehaste projektid maailma eri nurkades, kõik suunaga kaugesse õnnelikku tulevikku. Oli visioon, oli ambitsioon, oli projekt ja olid miljonid, sajad miljonid. Kõik läks käima, suur projekt suure visiooni nimel! Nüüd maksame oma igapäevaste pisikeste elektriarvete kaudu kinni seda lõpuni tegemata projekti ning selle eest tegijatele makstud tulemustasusid ja preemiaid.