Poliitika lugematute erinevate definitsioonide hulgast on mulle isiklikult alati meeldinud nüüd juba pea 90 aastat tagasi Harold Laswelli poolt välja pakutud lihtne ja elegantne rida: "kes saab mida, millal ja kuidas".

Teisisõnu ja veidi pikemalt lahti seletatuna on poliitika ühiste valikute tegemine olukorras, kus meie soovid, vajadused ja tõekspidamised on mitte ainult erinevad, vaid sageli ka vastukäivad — ja poliitiliseks teeb need valikud just nimelt see, et kõigi soove ja vajadusi ühekorraga täita ei ole võimalik. See omakorda tähendab, et igal korral, kui sedalaadi valik langetada, on lihtsustatult tulemuseks see, et keegi saab oma tahtmise ja keegi teine ei saa.

Selleks, et sedalaadi valikuid ilma suurema vägivalla ja tülita teha, on inimkond oma ajaloo vältel katsetanud tervet hulka erinevaid rohkem või vähem keerulisi ühiskonnakorraldusi. Samas piisab vaid põgusast tutvusest sellesama ajalooga teadmaks, et seda tüli (ja pahatihti lõpuks ka vägivalda) pole siiski suudetud selliselt kuskil väga pikalt ära hoida. Põhjusi selleks on ilmselt mitmeid, aga üks olulisemaid nende seast on kindlasti see, et ühiskonnad — ja maailm tervikuna — on ise pidevas muutumises. See, mis ühel hetkel tundus kõigi jaoks ausa ja õiglase kokkuleppena, ei pruugi seda olla uutes oludes.

Paljude muutuste seas, mis meie ümber pidevalt aset leiavad on üks, mida ka meie siin Eestis elame läbi üheskoos terve põhjapoolkera ühiskondadega — ja millega meie tänased poliitilised süsteemid kuigi hästi toime tulla ei suuda. Selleks on nüüd juba pool sajandit tagasi alanud ja jõukates heaoluühiskondades aina hoogu koguv rahvastiku kiire vananemine. Sellel mastaapsel demograafilisel muutusel on omakorda palju kompleksseid põhjuseid, aga lihtsustatuna öeldes on asi kahes üksteist võimendavas tendentsis: langevates sündimusmäärades ja pikenevates eluigades. Kokkuvõttes on tulemuseks see, et noori sünnib vähem, samas kui vanad elavad kauem.

Sellel tasapisi, paari inimpõlve jooksul peaaegu märkamatult toimunud nihkel on aga omakorda kaugeleulatuvad tagajärjed. Meie tänases demokraatlikus ühiskonnakorralduses on igal kodanikul üks hääl. Eelpool mainitud demograafiline muutus on endaga toonud olukorra, kus noored, kes veel eelmise sajandi 80ndatel ja 90ndatel moodustasid nii Euroopas kui Ameerikas valijate enamuse, on tänaseks saanud vanemaealiste põlvkonnaks, samas kui tänased noored on kõikjal vähemus.

Kuna noori on vähem, on neil ka keerulisem vanema põlvkonnaga samal moel ja määral ühiste otsuste tegemisel kaasa rääkida — mis omakorda süvendab noorema põlvkonna võõrandumist poliitikast. 18-30-aastased moodustavad täna Eestis ca. 16% valimisealistest kodanikest. Erakondade liikmete seas on nende osakaal aga napp 5% ja sama muster on näha ka valimisaktiivsuse puhul.