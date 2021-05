Suvesoojaga tuleb varsti hüvasti jätta

Laupäeval valitseb Läänemere õhuruumi väheaktiivne madalrõhuala. Öösel on sajuhooge hõredamalt ja võimalus on suurem Eesti läänepoolses osas, päeval sajab mandril hoovihma ja on äikest, saartel on saju tõenäosus väiksem. Tuul pöördub idakaarest läänekaarde ja on võrdlemisi nõrk. Öösel on sooja 7-12, päeval on 16-21 kraadi, meretuulega rannikud on jahedad.