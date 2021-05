Paide politseijaoskonna noorsoopolitseinik Malle Hermanson selgitas, et kella 00.45 ajal sai häirekeskus tõesti teate, et Paides ei ole siiani koju tulnud 8-aastane tüdruk. "Öise otsingu käigus selgitas politsei välja, et tüdruk oli lapsevanemale teatamata läinud ööseks tuttava juurde. Tüdruk viidi koju ning anti üle vanematele," täpsustas ta. "Täna, pärast tüdruku koolipäeva lõppu, vestleme nii tüdruku kui ka lapsevanemaga, et selgitada välja juhtumi tagamaid – miks laps kellelegi teatamata kodust lahkus."