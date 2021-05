Aasta ema on kodukülas koolijuhataja

Järvamaa aasta ema Riina Põldvee (keskel) meelest on pere rikkus ja kodu koht, kus on kõik alati oodatud, mis iganes ka ei juhtuks. FOTO: Dmitri Kotjuh

«Kümme aastat ei ole ma haige olnud, aga esmaspäeval mõtlesin küll, et võtan haiguslehe,» ütleb Järvamaa aasta emaks kuulutatud Vodja kooli juhataja Riina Põldvee eelmisel laupäeval Vodjale koduõue kätte toodud ehmatuse peale. Igapäevaelus hoidub Riina pigem avalikust tähelepanust. «Sain nagu puuga pähe! Tiitli vastuvõtmisel ei tulnud mul vallalehe toimetaja küsimusele hetke kirjeldamiseks huultele ühtegi muud sõna kui «armastus»,» lausub ta. «Ma ei taha olla kuidagi paatoslik, aga hindan tingimusteta armastust. Olen lastele öelnud, et ükskõik mis on juhtunud ja mis olekus nad on, kodu on alati olemas ja ootab.»