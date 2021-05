Samliku koolimajas kuuleb loodusjutte

Teinekord on põnev kuulda lugusid neilt, kes veedavadki väga suure aja looduses. Samliku koolimaja pererahvas Indrek ja Merike Bachman on enda juurde lugusid vestma kutsunud kaks loodusfotograafi: Karl Adami ja Tarmo Mikussaare.

Kusjuures saab öelda, et nad mõlemad on nende kandi mehed ja seega võib oodata ka lugusid justnimelt ümberkaudsetest paikadest. Mil moel nad sealsega seotud on – näeb ja kuuleb juba Samlikul.

Loodusõhtule on kutsutud ka Kristo Elias, kes on tuttav ETV loodussaate „Osoon” autor-toimetajana ja Vikerraadio saate „Ökoskoop” tegijana. Samliku loodusõhtul on aga Kristo ülesandeks jututeemat juhtida.

Loodusõhtu toimub 29. mail algusega kell 17. Plaanis on olla nii koolimajas sees kui ka õues ringi liikuda. Kui olukord nõuab, siis toimub kogu sündmus õues.

Kergeks kehakinnituseks on avatud puhvet, kust saab osta soolast ja magusat ampsu, teed ning kohvi.

Kuna loodusõhtu toimumisele paneb lahkesti õla alla Põhja-Pärnumaa vald, siis osalus on tasuta.