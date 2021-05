„Truppe on võõrustanud nii kohvikud, lasteaiad, koolid ja inimesed ise oma aias. Näiteks eelmisel aastal mängis Rakvere trupp KaRakTer Paide linnapea õuel, mis osutus väga populaarseks sündmuseks. Millised teatrilavad saame sel aastal truppidele välja pakkuda, sünnib koostöös truppide ja hooviomanikega. Kindlasti soovime ka sel aastal mängupaikadega üllatada,“ selgitas festivali peakorraldaja, muusika- ja teatrimaja kultuurijuht Mariliis Peterson. „Teame, et tänavu pole trupid saanud väga palju omavahel kohtuda ja uusi lavastusi välja tuua, aga just seetõttu pakumegi meie võimaluse Paidesse mängima tulla. Hooviteatrite festival on Paides väga oodatud sündmus,“ jätkas Peterson.