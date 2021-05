Koroonaosakond ravis suurema osa haigeid terveks

Müürsepp märkis, et juba paar nädalat tagasi vähendas koroonaosakond voodikohtade arvu, sest vajadus nende järele oli vähenenud. Viimane patsient oli osakonnas eelmisel nädalal ja nüüd on temagi lahkunud. Sellest saati on haigla tavapärane töökava vähehaaval taastunud ja tänasest toimib kõik vanaviisi. «Koroonaosakonna sildid on eemaldatud ja pinnad taas õendusabi osakonna käsutusse antud,» märkis ta.