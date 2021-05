Õppuste müra Nurmsis naabreid ei häiri

"Meil teeb maja külje alt läbi minev Tallinn-Tartu maantee palju suuremat lärmi, nii et ega me lennukite ja kopterite müra väga tähele ei pannudki," ütles Nurmsi külas elav Ulvi Meikup nädala eest Nurmsi lennuväljal kulmineerunud õppust "Swift Response 21" meenutades ega pelga, et sõjaväelased kasutavadnende koduküla aina üksuste tihedamini väljaõppeks.