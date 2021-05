Eestimaa Talupidajate Keskliit ootab esitama kanditaate Parima Talu konkursile

“Peretalud on Eesti põllumajanduse selgrooks ning väga olulisel kohal kogu maaelu edendamisel,“ ütles Taluliidu tegevjuht Kerli Ats. „Parima talu konkurss on hea võimalus seda teadvustada ja hinnata,“ lisab Ats ning kutsub ülesse talupidajaid oma kandidatuuri esitama. „Konkursile võib esitada ka oma naabri või mõne muu talu, mis on avalduse täitjale silma paistnud,” täiendab ta. „Oluline on, et tublid talupidajad ei jääks märkamata.“

Ka eelmise aasta võitja, Möldri talu peremees Jüri Laur soovitab igal juhul kandideerida. „Kaotada ei ole ju midagi, ainult võita,“ ütleb ta ning lisab, et selle aastane parima talu tiitel on nende talule olnud suur tunnustus. „Olen sellest väga meelitatud. Parima talu tiitel on motiveerinud mind veel enam maaeluga edasi tegelema, investeerima oma tegemistesse ja uusi projekte ellu viima. Lisaks on see tiitel andnud mulle positiivset lisareklaami tänu millele on minu kaubamüük lihtsam ja parem,“ ütleb ta.