„Enamjaolt helistavad nad just vanematele inimestele ning kutsuvad neid raha investeerima, jättes mulje, et ka eakamad inimesed võivad teenida kiirelt raha investeerides. On ette tulnud ka olukordi, kui küsitakse lihtsalt raha laenuks, lubades laen tulevikus ära tasuda.

Kuna kelmid tegutsevad hoogsalt ka e-posti teel, siis kõik inimesed peaksid olema ettevaatlikud e-kirjade sorteerimisel. Tuleb vahet teha, milline e-kiri on originaal ja milline on hästi järele tehtud variant. Kõige sagedasemad on olukorrad, kus inimese e-maili tuleb kiri, milles antakse märku, et isik on näiteks arve tasumata jätnud. Kindlasti tuleb üle kontrollida e-maili aadress, millelt kiri on tulnud. Võib esineda juhtumeid, kus e-kirja sisus väidetakse, et isiku lähedane on kuskil välismaal viga saanud ning talle tuleb viivitamata abi osutada, kandes summasid võõrastele kontodele.