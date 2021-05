Üks võimalus püüda vältida koroonaviiruse levikut on üksteisest piisavalt eemale hoida. FOTO: Elmo Riig

Eesti üldine nakatumisnäitaja on märtsi keskpaigast saati püsivas languses olnud. Viimaste nädalate jooksul on mõnes maakonnas nakatumine taas kasvanud, kuid Järvamaal on viimase pooleteise nädala jooksul toimunud kõige suurem langus.