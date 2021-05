GALERII: Paide lasteaias peeti lõpupidu

PAIde lasteaia direktor Ele Enn rääkis, et nende lõpetamised toimuvad õues, kuna siseruumides võib täituvus olla ainult kuni 25%, lasteaia saalid on aga väga väikesed. Lõpetamised toimuvad ühe rühma kaupa ning peole võivad tulla lapsevanemad ja õed-vennad. Enn märkis, et õuetingimustes õnneks ruumi jagub, nii et hajutamisega probleemi pole.