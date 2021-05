Valev Väljaots: Kuidas kogukonda liita, kuidas seda lõhkuda?

Raske on oletada, et mida mõtlesid paljud paidekad kui kuulsid uudist professionaalse ehk kutselise teatri tekkest? Kas oodati traditsioonilist riiklikku teatrit või hoopis loovama lähenemisega nö eksperimentaalset tegevust? Minul ei olnud noorele teatrikollektiivile muud ootust kui see, et ehk hakkavad mingid energiad meie linnas teistmoodi liikuma ja paidekad tunnevad, et üks oluline asi on juures mis meid ühendab ja lähendab.