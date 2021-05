Norstati juhi Evelin Pae sõnul näitab küsitlus väga kõrget huvi, aga üldjuhul teeb kavatsuse valimispäeval teoks lubatust vähem inimesi. „Täpsem osalusprotsent selgub suve lõpupoole, kui parteid tulevad oma platvormidega välja ning on näha kui kirglikuks poliitiline võitlus seekord läheb,“ ütles Pae.

Eagruppidest lähevad kõige suurema tõenäosusega valima vanemad, 60-74-aastased inimesed, kellest lausa 91 protsenti kavatseb oma hääle sügisel anda. Paralleelselt on kõige vähemaktiivsed alla 30-aastased, kellest vaid 59 protsenti plaanib hääletada.

„Noortel on muud huvid ja tegemised ning madalam aktiivsus on pigem ootuspärane. Vanematel inimestel on rohkem vaba aega poliitikat jälgida ning ka huvi valimistel osaleda,“ lisas Pae.