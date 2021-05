Suvine telesaade tuleb külla Järva valda

Palmiste rääkis, et "Kurvist kurvi" esimesed saated on juba filmitud. Suvise rännusaate idee on külastada Piibe maantee äärde jäävaid põnevaid kohti. Palmiste kinnitas, et tegemist on igati lõbusa ja humoorika saatesarjaga, kus Jaagup Kreem liigub tsikliga ning Palmiste ise vurab ringi elektrirolleriga.