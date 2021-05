PPA pressiesindaja Andra Jundas ütles, et kell 20.12 sai häirekeskuse teate, et Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 93.kilomeetril on sõiduauto Audi teelt välja vastu puud sõitnud. Kiirabi vaatas sõidukit juhtinud 29-aastase mehe sündmuskohal üle. Mehe võimalik joove selgub ekspertiisis.