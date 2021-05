16. mail toimus tervituspidu Imaveres, kuhu oli kutsutud 11 beebit koos vanemate ja vaderitega. „Tütar emale, poeg isale ja üks laps riigile – nii on öeldud," põhjendas kolme lapse isa Anto Rull naljaga pooleks, miks nende perre sündis pesamuna Indrek.

Ema Merilin tunnistas, et pesamuna viib meelest oma vanuse. Vanem tütar Kaisa Heleen ja ka poeg Tõnis on juba väga asjalikud abilised ja seepärast pole kolme last raske kasvatada. Esimese lapse ajal käisid nad koos ka perekoolis, kuid et nad ise on pärit suurtest peredest – Merilini peres kasvas viis ja Anto peres kolm last – sai kantseldatud nooremaid õdesid-vendi ja lapsehoidmine oli käpas endalgi.

Mõlemad tunnistasid, et Imaveres on lastel hea kasvada, kooli juures huviringe piisavalt, tegevust palju ning koht ise vaikne ja hea – kool ja lastead on käe-jala juures, ka Adavere, kus lapsed uisutada saavad, pole kaugel.

22. mail tervitati beebisid Koigis, kus ootas jagamist 17 hõbelusikat. Nelja lapse ema Merle Orgmäe ei kurtnud. „Kuna suuremad lapsed on piisavalt suured, on nelja lapsega toime tulla päris lihtne," kinnitas ta. Merelle on Rovenist minuti vanem. „Vahel harva, kui nad koos jorisema hakkavad, on natuke keeruline."

Kooli lähevad kaksikud alles siis, kui vanemad pojad on põhikooli ammu lõpetanud – nemad käivad Koigi kooli neljandas ja kaheksandas klassis ning emme pidi kodus vaeva nägema, et suured vennad kodus õppida saaks. Tundide ajal oli tema väikestega, kuid muidu on suured vennad väga suureks abiks. Pere elab Kahalas ja toona, kui vanemad lapsed kooliteed alustasid, oli alles Koigi vald, kes Koeru kooli sõitu ei rahastanud. Kus kaksikud kooliteed alustavad, on tulevikus mõtlemise koht.

Järgmine, Ambla, Aravete ja Albu piirkonna beebide tervituspidu toimub 26. mail Albus, Jäägri Villas.