Preemiat kätte andes rändasid Pääri mõtted aastate taha, kui ta pidas Albu mõisas loengut lugude jutustamisest. „Küsisin inimestelt, miks nad elavad siin, kus nad just elavad. Räägiti ausalt ja avatult. Ühe naise vastus meeldis mulle eriti: „Mul on tunne, et ma saan selle koha heaks midagi ära teha.“. Jäin mõttesse selle üle, kas ja kuidas mina suhestun oma kogukonna ja elupaigaga. Mõned päevad hiljem sain sellelt inimeselt kirja ja ühe loo, millest selgub veel sügavam tõde selle kohta, miks ta just elab seal, kus elab. See oli nii tundlikult kirjutatud, et ma lausa kuulsin neid sõnu. Ja nii sain neid lugusid veel ja veel,“ meenutas ta. „Tollest ajast saadik on minu jaoks see koht maailmas, Albu ja Lehtmetsa ja muudki paigad siin, midagi hoopis muud. Seidla veski on kui maamärk – ma ei sõida sealt kunagi mööda teda tervitamata. Ja jälle tänu Küllikese loole. Teine selline kirjanik on minu jaoks olnud Herta Laipaik, kelle 100. sünniaastapäeva sellel aasta tähistasime.“