Kolmapäev toob jaheda ilma ja tormituule

Öösel pilvkate tiheneb ning tihe vihmasadu levib edela poolt üle Eesti. Idatuul tugevneb 5-11, puhanguti 15, saarte rannikul kuni 17 m/s, Liivi lahe ümbruses pöördub hommikuks lõunakaarde ja nõrgeneb lühiajaliselt. Sooja on 9-12 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb idatuul 5-9, puhanguti kuni 14 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Varahommikul hakkab vihma sadama ja nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 10-12 kraadi.