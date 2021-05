Sama kehtib täiskasvanute kohta ühiskondlikus käitumises. Kusagil on lombakad pardiisa ja pardiema, ühiskondlikud eeskujud, kes kuulutavad arvamusvabaduse sildi varjus, et just nemad kõnelevad ainsana tõtt ja kõik ülejäänud on kallutatud.

Juri, jäljendades pardipoja kombel lombakat ema, muudabki maailma, jagades Facebookis oma eeskujude mõtteid, sest ema on eksimatu ja emale vastu ei vaielda.

Piret, 45-aastane, on samuti heal järjel, kuid erinevalt Jurist on tal tunnustust küllaga. Ta seisab igapäevaselt kogukonna ja kõige nõrgemate huvide eest ning tema tulevikus on Eestis rohkem võrdsust. Ta on inimestega kohtudes naeratav, soe ja südamlik. Vaesus, võrdsus ja viimastel aastatel ka soojenev kliima on tema retoorikas südamemured.

Kogukonnaga kohtudes on ta alati rõivastatud väljapeetult, kaela ja randmeid ehivad kuldehted ning lahkudes viskab karusnahkse kasuka selga ja koju sõidab ta suuremootorilise džiibiga.

Traditsiooniline, kohati igavikuline arusaam, et inimeste sõnad ja teod peaksid käima kooskõlas, Pireti puhul ei kehti, kuid see ei vähenda kuidagi tema mõju ja võimet kujundada oma kogukonna tulevikku. Ta on paljude jaoks eeskuju ja nad tahavad olla temasarnased. Pardipojad, kes tahavad olla oma ema moodi.

Mõni küll mõtleb, et kui Piretile on võrdsus nii oluline, siis miks ta ei ole valmis sendigi võrra loovutama oma heaolu ja kui ta tõesti hoolib loodusest, siis milleks sellised raiskavad ja luksuslikud tarbimisharjumused?!

Ent sellised igavikulised küsimused tulevad ja lähevad kiiresti peast, sest tegelikult tahavad küsijad samasugust head elu. Seda mitte ainult heaolu mõttes, vaid hoopiski sellega kaasnevat staatust, mis paradoksaalsel kombel omakorda põhinebki ebavõrdsusel. Nii nagu ori ei taha vabadust, vaid tahab saada orjapidajaks.

Erinevalt Johannist ja Karlist on Juri ja Piret seadnud retoorikas endale altruistlikud eesmärgid muuta kodulinna ja riiki paremaks. Seejuures isiklikud sihid ja hüved on jäetud teisejärguliseks, retoorikas. Veidral kombel oli individualistlike Johanni ja Karli mõju palju suurem, aga inimeste võimed ongi erinevad.

Viimaseks karakteriks on kuuekuune Miina ja tema püüdlused kujundada tulevikku. Miina isa luges raamatust, et enne 1,5 aastat lapsed ei mõtle kui inimesed, vaid nende käitumine on sarnaselt loomadele instinktiivne ja kogemuslik. Ema sellega ei nõustu. Iga liigutuse, emotsiooni, häälitsuse taga on juba inimmõtlemine, ta on täitsa päris inimene. Mõlemad nõustuvad selles, et Miina enda tulevikumõtted on praegu piim ja püree, mänguasjad ja lõputu rullimine kõhult selili ja vastupidi.