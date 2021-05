„Mullaerosioon on maailmas üks suurimaid muldi ohustavaid nähtusi, mille tagajärjel hävib väga palju viljakat mulda. Ligi 80% Euroopa Liidu põllumuldadest on suuremal või vähemal määral erosiooniprotsessidest mõjutatud,“ selgitab rakenduse tähtsust Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) direktor Pille Koorberg. „Valdavalt toimuvad need protsessid künklikel aladel ja seetõttu Eestis üldiselt on see probleem valdavalt lokaalne, kuid mingis ulatuses erodeerub muld siiski paljudes kohtades ja avaldab seeläbi mõju meie põldude viljakusele.“