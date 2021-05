Mis on tänapäeval sõna jõud, sõna väärtus? Kui palju on sõnal tähendust?

Ma pean esmalt teile meenutama president Kersti Kaljulaidi, kes ilmus riigikokku pusaga «Sõna on vaba». Kui ma nüüd oleksin presidendiga ühes ruumis, siis endise õppejõu ja haritlase, kirjandus- ja kultuuriuurijana ütleksin talle kõigepealt, et siin on juhtunud kohutavalt suur eksitus – sõna ei ole vaba.