Miks me arvame, et võime naeruvääristada neid, kes ei ole veel veendunud, et vaktsineerimine on ohutu. Miks on vaja teha nalju 5G levi või magnetväljade kohta ja naeruvääristada teiste hirme? Ma arvan, et sellised hoiakud ei vii meid edasi, need ei vii meid kokku.

Ma olen viimasel ajal mõelnud natukene ebavõrdsusest ja kuidas me võiksime sellele probleemile ühtsemalt läheneda.

Kõigepealt tahaksin ma tänada ühte varasemat kõnelejat, Indrek Neivelti, kes pisut avas seda teemat tarbimisest sõltuva majanduskasvu valguses. Oleme väga suurt tähelepanu juhtinud majanduskasvule, mis nõuab pidevalt suurenevat tarbimist, et me tarbiks üha rohkem. Aga see on viinud meid teatud probleemideni, ka tervishoius, mis on tingitud sellest, et inimesed tarbivad rohkem kaloreid, kui nad kulutavad.

Selle ilmestamiseks on tegelikult palju näiteid. On üldise rasvumise ja ülekaalulisuse tõus ühiskonnas ja selle üks ekstreemsemaid näiteid on maovähendusoperatsioonide arvu tõus.

Kui ma vaatasin statistikat, siis viimase aastakümnendi jooksul, kus toimus väga kiire majanduskasv, suurenes ka tohutult maovähendusoperatsioonide arv.

Kui me vaatame neid numbreid, siis normaalkaalus inimestel võib olla natuke imelik sellele otsa vaadata ja mõeldakse, et miks nad lihtsalt ei söö siis vähem. Aga kui me vaatame neid küsimusi natukene lähemalt, siis tekib küsimus, et mis protsessid ühiskonnas on meid siia toonud.

Kui me mõtleme tarbimisele suunatud reklaamidele, olgu need söögid, joogid, seksikas välimus, siis seda kõike peetakse väga normaalseks, õigeks, seda väga ei analüüsita. Aga kui me räägime näiteks lastest ja noortest ja vaimsetest õpetustest, siis seda peetakse ajupesuks.

Iga mõttega on loomulikult võimalik minna äärmustesse, aga miks me ei räägi vähemalt rohkem vaimsetest väärtustest nagu hoolivus, armastus, kaastunne või empaatia, õiglus ja ühtsus. Kas geeniteadus saaks meid selles suunas aidata?

*

Ülekaalulisusega ja rasvumisega seotud geeniuuringud on näidanud, et väga-väga vähestel on üksikuid geenivariante, mis on seotud otseselt mõne tõsisema ainevahetushäirega, mis viib rasvumiseni.

Kas massiline ülekaalulisus on üldse geneetiline? Mida need geeniuuringud meile näitavad? Tegelikult ei ole. Ülekaalulisus on ikkagi tingitud sellest, et süüakse liiga palju ja liigutakse liiga vähe.

Aga kui me uurime piisavalt suure hulga inimeste geeniandmeid, siis leidub ikkagi seoseid igasuguste geenidega, kus iga üksiku geenivariandi mõju on väga väike, ta ei põhjusta üksi rasvumist, aga koos võivad nad seletada päris palju bioloogilisi küsimusi.

Ja me näeme nendes geeniseostes, et mõned üksikud on küll seotud ainevahetusega, veidi kiirema ainevahetusega, aga väga suur hulk nendest geenidest on hoopis seotud ajutööga – enese reguleerimine, impulsi kontroll.