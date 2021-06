Balder tunnistas Järva Teatajale, et poel võiks minna paremini. Ta märkis, et kaubavaliku suurendamine on üks viis, kuidas poodi kliente juurde meelitada. Kui varem leidis Ahula poe lettidelt valdavalt toidu- ja majapidamiskaupu, siis nüüd on valikus ka näiteks koolitarbed, pesu, sokid ja hügieenitarbed. Laiendati ka toidukaupade ja majapidamiskraami valikut. Tähelepanu väärib tõik, et uues osakonnas maksavad kõik tooted vaid 99 senti.