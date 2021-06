Päästeamet kutsub peresid Paidesse ohutusteemalisele avastusrajale

Pandeemia tõttu muutus kontaktõpe keeruliseks, kuid vajadus oluliste teemadega kursis olemiseks ei kao. Selleks, et lapsed ja noored jätkuvalt ohutusteemadega kursis oleksid, lõi Päästeamet koos koostööpartneritega maakonna keskuslinnadesse avastusrajad. Rajad on Pärnus, Paides, Raplas, Kärdlas, Kuressaares, Paralepas ning värskelt on valminud rada ka Järvakandis. Uusi radasid lisandub veelgi ning nende loomist veavad eest kohalikud päästekomandod. Loend avastusradadest ning nende asukohad on leitavad siin.