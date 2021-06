Doris Kareva: Millal on tunnustuseks õige aeg?

Sest kõige alguses on ikkagi sõna. Hea sõna.

Hiljuti puutusin kokku huvitava algatusega. Paide teater koostöös Pariisi Linnateatriga on võtnud kavva eksperimentaalse teatrivormi "Poeetilised konsultatsioonid".

Teatri, luule ja psühholoogia sümbioosina tabab see väga täpselt praegusaega, eraldatuse ängi. Vormiliselt on tegu 20-minutilise telefonikõnega, mis sisaldab isiklikku ühendust, osavõtlikku ärakuulamist ja lõpuks just sellele inimesele just sel korral välja valitud ja ette loetud luuletust. Mitte õpetust, manitsust, juhatust või õnne valemit.

Miks kõigest midagi nii habrast ja peaaegu juhuslikku kui luuletus? Minu arusaamist mööda on inimelus kõige olulisemaid asju mõnigi kord võimalik väljendada mitte otsesõnu, vaid üksnes kujundite kaudu.

Kunagi ei tea ette, millal mõni iva langeb viljakasse mulda, äratab arusaamist, äratundmist – samas kui tuhatkond teist lihtsalt lendavad tuulde. Teatri roll on üles leida need ühendused, mis konkreetselt just seda kuulajat sellel hetkel võiksid kõnetada.

"Poeetilised konsultatsioonid" kunstivormina võiks ideaalis võimaldada teadvuse nihet, taju avardumist – aga kui ka mitte, siis kakskümmend minutit vahetut tähelepanu on igal juhul ja igas elus puhas kingitus.

Jutuajamised Juhan Viidinguga kujunesid sageli sellisteks poeetilisteks konsultatsioonideks. Lõpetaksingi ühe tema tekstiga kogust "Elulootus":

poeetiliste tagamaade taha

ma langen kummuli ma langen maha

ja kogu elu jumalikud tuuled

ja soojad õhtud eluhetkeks seiskan

ja oma hinge valge lipu heiskan

kui teadmatuse salajasel valgel

ma aimasin et see on lapseiga

ja lepapuud ja imeline sära

siis tundsin ära iga sekundiga

et minu tee viib väga väga ära

ja et ma siiski kõnnin oma jalgel

ja nüüd on nii et sees on sama valu

ja ometi ja ometi on rahu

ma pole iial loonud p r o o s a p a l u