Aveliina Helm: looduskaitse tähtsust ei saa alahinnata

Ma olen kindel, et me kõik armastame loodust. Eranditult. Mõni meist tunneb ära või oskab määrata paljusid Eestis elavaid taime- või loomaliike. Loodusraamatute ja määrajate rea pikkus raamaturiiulis või oskus eristada näärmekarvakeste järgi üht taimeliiki teisest ei ole aga muidugi loodusearmastuse tegelik mõõdupuu.

Igaüks armastab täpselt talle omasel viisil. Võib-olla me ei tunne isegi ära, et me loodust armastame? Vahel kutsume ju seda armastust hoopis jalutamiseks värskes õhus, tervisespordiks, lillepeenraks, kalapüügiks või kauniks vaateks. Aga tegelikult on see ikka üks. Armastus looduse vastu.

Loodusearmastust võib leida aga ka tubastes tingimustes kunstiteostest, lauludest ja luulest. Loodus sõnana viitab loomingule - loodu - aga kelle poolt loodud, polegi nii oluline.

Armastusega on aga nii, et me kipume seda vahel iseenesestmõistetavana võtma ja aegapidi ka unustama, miks me üldse kiindusime või armusime. Nii nagu meil võib igapäevastes askeldustes ununeda, et inimene meie kõrval on meile tegelikult lõpmata kallis, võib meil ka olla ununenud, kui väga me loodust armastame ja kui tähtis see on?

Vaata uuesti, nagu lapsena, kui palju imelist on looduses. Iga liik, iga isend, iga protsess, iga sündmus on lausa jalustrabav, kui süveneda. Sa vaata vaid! Ja leia taas üles see imetlusest ja austusest loodud armastus, mida see keerukas eluloov süsteem tõeliselt väärib.

Ka loodus meie ümber on täis armastust ja suhteid - igaüks meid ümbritsevatest miljarditest isenditest on kellegi kiindumuse objekt. Kullerkupukärbes armastab kullerkuppu, hooghännaline maitsvat seeneniidistikku, linnuvanemad armastavad oma poegi. Meie armastusest nad tegelikult ei küsi. Küll aga vajavad nad seda, et tänu meie armastusele ja austusele saaks säilida kogu see imetlusväärne suhete ja mitmekesisuse kirev kangas.

No ja kui riiklik looduskaitse vahel paistab meile vaid tülikate piirangute ja bürokraatia kogum, pidagem siis meeles, et selle eesmärgiks ei ole ei rohkem ega vähem, kui meie armastatu ja meie elukanga kaitse.

Armastus looduse vastu peab aga meie hingest jõudma reaalsete tegudeni. Üksikisikutena me maailma väga palju muuta ei suuda, küll aga suudame me muuta mõtteruumi ning ka füüsiliselt oma lähiümbrust.

Me saame toetada oma valikutega Eesti loodust ning oma sõnadega neid tegusid, mis Eesti loodust hoiavad. Riikliku looduskaitse pingutustest, mida on viimase sajandi jooksul looduse kaitseks tehtud, aga ainuüksi ei piisa. Eriti kui need suured saavutused on pidevast progressivaimust vaevatute aktiivsete rünnakute all.