„Sel aastal otsustasime ühiselt panna õla alla Eesti Metsloomaühingule, et toetada Eestimaa metsloomade elukvaliteedi parandamist. Ehitus- ja korrastustöödega aitame luua tingimused, et looduses hätta sattunud loomadel oleks võimalus kvaliteetsele elule.Lisaks kasvatame meie töötajate teadlikust, kuidas igaüks ise metsas liikudes teeks loomade seisukohalt parimaid valikui. Ja kõige lõpuks anname oma väikese osa, et järeltulevad põlved ei jääks loodusega võõraks – oskaks seda hoida ja hinnata.“ sõnas Lilian Kuuslap, Estanc AS personalijuht.