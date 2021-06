Uus nädal toob hoovihmad ja äikese

Ööl vastu esmaspäeva püsib enamasti selge ilm. Puhub põhjakaare tuul 1-5 m/s. Sooja tuleb 8-14 kraadi. Esmaspäeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Mandri sisealadel sajab mitmel pool hoovihma, pärastlõunal on äikeseoht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7 m/s. Sooja tuleb 21-25 kraadi, meretuulega rannikul 15 kraadi kandis.

Ööl vastu teisipäeva on tulemas selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub põhjakaare tuul 1-5 m/s. Sooja tuleb 8-14 kraadi. Teisipäeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Sooja tuleb 20-25 kraadi, meretuulega rannikul 15 kraadi kandis.