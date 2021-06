Järvamaal olen elanud viimased 15 aastat oma elust. Siis, kui mina siia kolisin, oli läbi saanud kolhoosiesimeeste võistlus tehisjärvede ehitamises ning tuure hakkas koguma vallavanemate ja linnapeade vaheline võistlus spordihoonete ehitamises. Nüüd on see ka läbi.

Mäletan, et esimestel aastatel vaatasin Järvamaad kui kohta, kus mul on töö. Hiljem sain aru, et kui sa tahad oma tööd hästi teha, tuleb tunda inimesi, suhteid ja ajalugu. Teisiti öeldes olla ise osa Järvamaast.