Eesti 200 lubab kohalikel valimistel end Järvamaal näidata

Kristina Kallas möönab, et Eesti 200 on erakonda tõsisemalt üles ehitama hakanud pärast riigikogu valimisi kahel viimasel aastal. «Oleme noor erakond. Pooltes Eesti omavalitustes on meil liikmed olemas. Tõesti, Järvamaal veel osakonda pole, Järva vallas on meil liikmeid. Järvamaal on neid, kes tahavad Eesti 200 poolt hääletada ja neile tuleb võimalus anda,» selgitas ta.