Kõigil pole võrdseid võimalusi oma tervise eest hoolt kanda

Kõigepealt tänan üht varasemat kõnelejat, Indrek Neivelti, kes pisut avas seda teemat tarbimisest sõltuva majanduskasvu valguses. Oleme suurt tähelepanu juhtinud majanduskasvule, mis nõuab pidevalt, et tarbiksime üha rohkem. See on viinud meid teatud probleemideni, ka tervishoius, mis on tingitud sellest, et inimesed tarbivad kaloreid rohkem, kui neid kulutavad.