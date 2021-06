Coop andis Järva-Jaanis elavale Tiinale täna pidulikult üle sõiduauto Toyota RAV4. Kuigi võiks arvata, et sellisel moel autot võita on Järvamaal üliharuldane, on viimastel aastatel neljarattalise võrra rikkamaks saanud nii mõnigi maakonna elanik.