Ärklitoa seintel ripuvad tuntud näod

Kadarik ise kirjutas näituse kaaskirjas, et selles toas saavad kokku tema head sõbrada ja tuttavad ning inimesed, kelle looming on teda aegade jooksul enim kõnetanud. "Mind kutsuvad ennekõike maalima inimesed, kelle silmavaade on selge ning elu ja looming sedavõrd värvikad, et neid on endal huvitav pildile panna," sõnas ta.