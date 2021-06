Kettagolfimängijaid tuli kokku rekordarv

See näitab seeriavõistluse ühe korraldaja Liisa Gritšenko meelest, et discgolf on saanud üheks populaarsemaks spordialaks ja areneb üha edasi. Üha enam rajatakse Järvamaale ka uusi radu.

Eliitklassis võitis parima tulemusega (-9) Kerdo Lepasepp, kes näitas, et vaatamata tema noorusele on ta tugev konkurent ja tunneb koduraja igat nurka hästi. Teise kohaga (-8) pidi leppima Asko Krais ja kolmas oli Simar Villmann (-6). Harrastajate klassis suutis miinust mängida vaid Andres Jõesalu, kes lõpetas tulemusega -1. Teine koht läks Rain Otsale tulemusega 0 ja sama tulemusega pidi kolmanda kohaga leppima Kaarel Põldmaa. Harrastajad mängisid aga väga sarnaselt ja lausa neli mängijat lõpetasid esikohaväärilise tulemusega, milleks oli +3. Punktide ülevaatamisel selgus aga, et kõige parema mängu on teinud Johannes Martin Saar, teise koha sai Priit Ling ja kolmanda kohaga pidi leppima Kert Kiik. Olgugi, et Jaanus Kõnnusaar mängis välja esikoha väärilised punktid, siis tema pidi sel korral leppima neljanda kohaga.