5. august 2020. aastal oli ajalooline päev, kui Imaveres alustati aastakümneid oodatud kortermaja ehitusega. OÜ Embach Ehituse objektijuht Laur Haldma sõnul olid tööd kogu aeg graafikus. Sellised galeriiga korrusmajad, kus rõdud on ühel ja käigutee teisel pool, on Norras üsna tavalised, Eestis ehitasid nad sellist esimest korda. Korruseid ühendavat trepitorni ümbritseb mattklaas, rõdupiirded nii ühel kui ka teisel pool maja on kaetud trossvõrguga.

Hoone otsaseinad on kaetud Cembrit´i hooldusvabade kiudtsemendist plaatide ja fassaad kohaliku, Koigis asuva OÜ Thermoarena termopuiduga.

Maja on hästi isoleeritud, mis tähendab, et põrandavalu alla paigaldati mineraalvillast sammumüraplaadid ning parketi alla heli summutavad matid. Korterite vaheseinad on laotud 190-millimeetristest õõnesplokkidest, mis on betooni täis valatud – seinad ja põrandad läbi ei kosta.

Majas on neli 1-toalist (ca 27 m²), kaheksa 2-toalist (ca 41 m²) ja kuus 3-toalist (ca 61 m²) korterit. Iga korteri juurde kuulub eraldi panipaik ja parkimiskoht, lisaks prügimaja ja jalgrattahoidla. Parkimisalal on ka üks invakoht.

Kõigil teise ja kolmanda korruse korteritel on rõdud. 3-toalise korteri rõdul on pinda 20 m². Esimese korruse privaatsetelt terassidelt saab astuda otse oma muruplatsile.

Korterite üürihinnaks kinnitas vallavalitsus 4 eurot/m².

Üürimaja seest FOTO: Järva vald

Järva abivallavanem Toomas Tammik ütles, et selle objektiga on läinud libedalt – see sõltub paljudest teguritest, näiteks projektist ja ehitajast. „See on Järva vallas esimene suurem objekt, mis rajatud päris nullist, kuid ei jää viimaseks,“ ütles Tammik.

Imavere üürimaja idee autor ja ehituse eestvedaja, endine Imavere vallavanem, nüüd Järva vallavolikogu aseesimees Jüri Ellram tunnistas, et on seda asja ajanud 15 aastat. Valminud üürimaja ületab kõik tema kunagised unistused: kasutati puitu, on uudsed lahendused, pole mõttetut koridoripinda ja valmis terviklahendus koos haljastuse ja laste mänguväljakuga.

Tema meelest toob esimene maapiirkonda kerkinud 18 korteriga üürimaja kasu nii vallale kui ka ettevõtjatele ja peab andma piirkonnale uue hingamise.

Imavere üürimaja avatakse 11. juunil kell 12, kell 15 on uksed avatud kõigile huvilistele.