Tuba "MARIONETT" (tiimi suurus 4-8 in)

Psühhopaat on teid röövinud ning hoiab enda kodus kinni. Teil on tekkinud võimalus põgenemiseks, sest ta on läinud tooma teie jaoks piinariistu. Samal ajal lahendate müsteeriumit, kellega on tegu, et peatada tema tegevus lõplikult. Kas suudate seda kõike 60 minuti jooksul või saab teist tema järgmine ohver?