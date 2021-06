Peatselt valmiva riigigümnaasiumi vundamenti talletus ajalugu

Esimesena kõnepulti astunud Paide gümnaasiumi abiturient Kaarel Vene ütles, et kooli asukohta on loksutatud siia ja sinna, kuid lõpuks paistab tunneli lõpust mitte valgus, vaid juba silmaga nähtav koolimaja. «Tunnen natuke kadedust ja kurbust, et ma üheksa päeva pärast kooli lõpetan ja siin majas enam õppida ei saa. Võime ju väita, et hoone on kõigest tühipaljas karp ja sisu loob ikkagi koolipere õppetöö ja muude tegevustega, aga minu hinnangul on ka sel karbil väärtust,» lausus ta.